Steinen Das „Weihnachtsdorf“ kommt bei den Besuchern gut an

Ruhiges Flanieren

Der Markt war wie in den Jahren vor Corona – zuletzt lud man auf Mitte November 2019 ein – ein Schaufenster des regionalen Kunsthandwerks in seinen vielseitigen Facetten – vom fast professionellen Anbieter bis zum reinen Hobby-Künstler. Insgesamt 49 Künstler bekamen Präsentationsmöglichkeiten an 98 Ständen in der Halle, auf der Bühne und im Foyer geboten. Durch die Anordnung der Stände war ein angenehmes, ruhiges Flanieren vorbei an den Auslagen der Teilnehmer möglich. Präsent waren an den genannten drei Standorten in der Halle Teilnehmer aus dem gesamten südbadischen Raum, allerdings mit Schwerpunkt aufs Dreiländereck und die nähere Umgebung.