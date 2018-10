Steinen Das zieht sich bis nächstes Jahr

Steinen-Schlächtenhaus (gpn). In Rekordzeit ging die jüngste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates über die Bühne, da diverse Themen bereits in einer Sitzung vor zwei Wochen besprochen worden waren. Am Donnerstag wurde im Kameradschaftsraum der Feuerwehr der Stand beim Glasfaserausbau besprochen und einem Bauantrag zugestimmt.

Ortschaftsrat Stefan Baumgartner informierte, dass es beim Breitbandausbau im Dorf laut Aussage von Paul Kempf vom Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach Verzögerungen gebe. „Das zieht sich bis ins nächste Jahr, bis Breitband bei uns im Ort verfügbar ist“, meinte Stefan Baumgartner, und blieb dabei bewusst vage, da der Zeitpunkt noch unklar ist.

Geschlossen befürwortete das Gremium den Bauantrag zum Teilausbau einer Scheune im Krämelweg. Ortsvorsteher Heinrich Stiefvater erklärte, dass Patrick Riesterer vom Bauamt keine rechtlichen Probleme für den Umbau sehe, und Stefan Baumgartner fügte hinzu, dass das Projekt von der Antragstellerfamilie zur Vergrößerung von bestehendem Wohnraum als Erweiterungsbau geplant ist.