Steinen Dem Bad eine Perspektive geben

Bürgermeister Braun macht auf die Fachexpertisen zur Sanierung aufmerksam und verweist auf angepeilte mögliche Verbesserungen wie bei den Fahrradständern und der Garderobe, auf Einstiegshilfen, über die entschieden werden könne – der Gemeinderat habe hier über eine Gesamtinvestition zur Sanierung von rund fünf Millionen Euro zu beschließen.

Unterstützt wird die Gründung eines Fördervereins auch vom Seniorenrat. Vorsitzender Hans Stötter macht besonders auf die Senioren des Mühlehofs aufmerksam, die das Bad gerne nutzen und auf deren Bedürfnisse eingegangen werden sollte. Christine Ableidinger-Günther nennt die Verbesserung des Zugangs und die Förderung von Kooperationen wie mit dem Kunst & Kultur-Verein, der schon Veranstaltungen im Bad initiiert hat; Abendveranstaltungen und Grillfeste beziehungsweise die Vermietung einer Fläche könnten sich zur einer guten Einnahmequelle fürs Bad entwickeln. Dadurch könnte auch der Bekanntheitsgrad des Steinener Bads gesteigert werden. Tauchlehrgänge könnten im Freibad ebenfalls stattfinden. „Es wäre eine Misere, wenn das Bad nicht da wäre“, sagt Christine Ableidinger-Günther. Nutzer wie Senioren und Familien müssten bis Schopfheim oder Lörrach fahren, wenn es das Bad nicht gäbe.

„Ein Freibad wünschen sich viele“

„Ein Freibad wünschen sich viele“, weiß auch Bürgermeister Braun, zumal das Bad in Lörrach eher ein Spaßbad sei. Wer in Steinen ins Bad gehe, könne seine Bahnen ziehen und eher einen ruhigen Tag verbringen. „Das ist eine andere Besucherklientel.“ Das wüssten auch viele Nutzer aus Hauingen, Haagen, Brombach, Maulburg und dem Kleinen Wiesental zu schätzen.

Auch dass es in Steinen einen Parkplatz beim Bad gibt, sei für viele Badegäste ausschlaggebend.

Nach der geplanten Verlegung der Landesstraße, blickt Bürgermeister Braun schon mal in die – weitere – Zukunft, würde im Steinener Freibad eine paradiesische Ruhe herrschen; von Vorteil wäre auch die dort geplante Bushaltestelle.

Dass das Freibad auch deshalb wichtig ist, weil es eine soziale und gesundheitliche Funktion erfüllt, liegt auf der Hand. Mehr noch: Das Bad könnte durch seine Nähe zum neuen Kreisklinikum therapeutische Anwendungen anbieten – Ideen gibt es reichlich.

Die Nähe zur Klinik könnte auch Klinikpersonal anlocken, das im Steinener Freibad sogar seine Mittagspause verbringen könnte, meinen die Förderverein-Fürsprecher.

Laut Bürgermeister Braun ist sogar eine Saunalandschaft als Zusatzangebot und Aufwertung der Einrichtung denkbar.

Braun verweist wie Christine Ableidinger-Günther auf weitere Kooperationen, auch mit anderen Gemeinden; da es bäderweit ein Problem gebe, Fachpersonal zu finden, das nur saisonal beschäftigt ist, könnte hier eine Zusammenarbeit zwischen den Kommunen stattfinden.

Der Schopfheimer Bürgermeister Dirk Harscher und der Maulburger Bürgermeister Jürgen Multner hätten Gesprächsbereitschaft signalisiert, teilte Gunther Braun mit.

Der Steinener Bürgermeister will hier zudem „schwer aufs Land Baden-Württemberg bauen“, denn der Mangel an Bädern und die mangelnde Schwimmfähigkeit von Kindern sei mittlerweile erkannt worden.

So hofft die Gemeinde auf Landes-Fördermittel, denn sie kann sich keinesfalls vorstellen, sich in die Reihe der Kommunen einreihen zu müssen, deren Bäder geschlossen werden mussten; auch für die Realschule in Steinen sei es Pflicht, Schwimmen anzubieten, erläutert Bürgermeister Gunther Braun.

„Als Mitglied identifiziert man sich mehr“

Bei der nächsten Sitzung der Agendagruppe „Steinen im Wandel“ am Mittwoch, 13. Oktober, steht die bevorstehende Gründung eines Fördervereins als Thema auf der Tagesordnung. Christine Ableidinger-Günther appelliert denn auch an alle Bürger, die schwimmen gehen und wollen, dass das Bad floriert, zum Treffen am 13. Oktober zu erscheinen.

Besonders willkommen ist auch die DLRG, die sich als Nutzer des Freibads ebenfalls einbringen könnte. „Wenn man Mitglied im Verein ist“, weiß Christine Ableidinger-Günther, „dann identifiziert man sich viel besser mit dem Anliegen.“ Die Förderverein-Initiatorin will noch bekannt geben, um wie viel Uhr und wo die Sitzung am 13. Oktober stattfinden soll. Ist das Interesse an dieser Sitzung groß, soll der Förderverein kurz danach aus der Taufe gehoben werden.