Steinen Den Nachfolgenden zur ewigen Mahnung

Mit Leonard Cohens einfühlsam vorgetragenem „Halleluja“ eröffneten die Musiker die Gedenkfeier. Braun sagte in seiner Gedenkansprache, dass trotz aller Trauer an diesem Tag auch die Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern sowie die gemeinsame Verantwortung aller für Frieden unter den Menschen im kleinen Umfeld wie auch in der ganzen Welt ihren Platz habe. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass der Volkstrauertag seit 1919 und auf Initiative des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge begangen wird. Einst zum Gedenken an die Kriegsopfer gedacht, seien im Zeitalter der Globalisierung unzählige gewalttätige Auseinandersetzungen dazugekommen, so dass der Gedenktag nach wie vor seine Aktualität habe. Etwa durch Terroranschläge, die fast schon an der Tagesordnung seien. Und ganz besonders durch die Entwicklungen in der Ukraine. Gedacht werden soll an diesem Tag nicht nur den Opfern von kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern auch denen von Rassismus, Extremismus und Antisemitismus.

Wichtig sei, so Braun weiter, dass man versuche, nachfolgende Generationen über das Gewesene zu informieren und zu mahnen. Die Jugend müsse erfahren, dass Konflikte, beileibe nicht nur die großen auf internationaler Ebene, sondern auch in unserer Gesellschaft bis hinunter in die Familie eben nicht mit Gewalt zu lösen sagte, sagte der Bürgermeister, bevor er nach weiteren Vorträgen des Musikvereins gemeinsam mit dem Pfarrer den Kranz am Ehrenmal vor der Petruskirche niederlegte.