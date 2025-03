Steinen: Den Ort lebenswerter machen

Dorffest geplant

Zwei Jahre nach dem Neustart des Dorffests in Verbindung mit den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Cornimont wird es am Samstag, 5. Juli, erneut ein Sommerfest in Steinen geben. Auch „Steinen im Wandel“ will wieder dabei sein. Diesmal, so wurde es beschlossen, werden Einkauf und Bewirtung zentral organisiert. Die Vereine stellen lediglich die Helfer und werden anteilig am Gewinn beteiligt. Die Initiative wird deshalb diesmal nur mit einem Infostand zugegen sein. Einige der kleineren Vereine, so erklärte die Vorsitzende dieses Vorgehen, hätten vor zwei Jahren ein Minus gemacht, da sie auf eingekaufter Ware sitzen blieben. Dies sei letztlich auch eine Entlastung für die Vereine, begrüßte Christine Putz von der „Zeitbank plus“ Mittleres Wiesental das neue Konzept.

Von einem mit dem Weiler Trinationalen Umweltzentrum (Truz) erfolgreich angebotenen Obstbaumschnittkurs berichtete die Organisatorin Maja Haas. Der Kurs fand Mitte März mit drei Truz-Leitern auf der Streuobstwiese oberhalb des Friedhofs in Richtung Hägelberg statt. In der Runde wurde darüber diskutiert, inwieweit die Äpfel an den rund 50 Bäumen dort frei zugänglich sein sollten.