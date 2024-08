Steinen: Der Brunnen von Meret Oppenheim

Bühler initiierte im Dritten Reich als Direktor der Karlsruher Badischen Landeskunstschule und der Badischen Kunsthalle eine der ersten „Schreckenskammerausstellungen“ von „entarteter“ Kunst und sorgte für die Entlassung von neun Professoren. Christina Soltani hat die Dissertation „Leben und Werk des Malers Hans-Adolf Bühler (1877-1951) verfasst. Per Zufall fanden Lehrer dann in einer Schulfunksendung heraus, dass Meret Oppenheim in unmittelbarer Nähe der Schule aufgewachsen war. Lehrer der Schulgemeinschaft schlugen daraufhin vor, die Künstlerin solle Namenspatronin werden.

1998 stellte der Förderverein erstmals Werke von Meret Oppenheim im Vogtshaus aus. Der Verein sammelte Geld, um ihre Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen. Für die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden war Meret Oppenheim die berühmteste Frau in ihrem Bezirk, erinnert sich Jennert. Deshalb kam von dieser Seite eine stattliche Summe. Es gab noch andere namhafte Spender, auch einige Steinener Geschäftsleute gaben Geld, sagte sie. Ansonsten war die Resonanz im Ort eher zurückhaltend. Birgit Rupp sammelte Werke von Künstlern aus der Region, um sie in einer Auktion zu verkaufen. Für insgesamt 75000 Euro konnte der Bronzeguss vor dem Rathaus in einer Feierstunde aufgestellt werden.

Im Dritten Reich

1914 ließ sich der Arzt Oppenheim mit seiner Frau Eva, geborene Wenger, und seiner Tochter Meret in der Gemeinde nieder. Als Arzt übernahm er die mit gelbem Klinkerstein erbaute Villa. Oppenheim hat jüdische Wurzeln und muss deshalb 1937 in die Schweiz fliehen. Die Nazis verlangten die Bezahlung der „ Reichsfluchtsteuer“, deshalb verkaufte er ein Großteil des Besitzes.

Meret Oppenheim besuchte unter anderem die Oberrealschule in Schopfheim und eine Privatschule in Zell. 1931 verließ sie die Schule, um Malerin zu werden. Sie ging nach Paris und lernte Alberto Giacometti und Hans Arp kennen. 1933 entstand der Bildzyklus „Erotique-volée“, was ihr den Ruf der „Muse der Surrealisten“ einbringt. In den 1940er Jahren entstanden bekannte Kunstwerke wie das „Déjeuner en fourrure“ (Frühstück im Pelz). Als Meret Oppenheim den Basler Kunstpreis 1975 erhielt, sagte sie den von ihr viel zitierten Satz: „Die Freiheit wird einem nicht gegeben. Man muss sie sich nehmen.“ Es ist ihre Lebensmaxime, als Künstlerin und Frau durch eigene Lebensführung zu beweisen, Tabus, welche Frauen seit Jahrtausenden in einem Zustand der Unterwerfung halten, als nicht mehr gültig anzusehen. Für Ingrid Jennert ist sie aufgrund „ihrer Offenheit, ihres Muts und ihres unkonventionellen Verhaltens“ ein immerwährendes Vorbild.