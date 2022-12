Steinen Der Fokus liegt auf dem Laubholz

Rund 70 Prozent des geplanten Holzeinschlags von 6000 Festmetern werde Laubholz sein, darunter viele Buchen, führte Schirmer aus. Beim Nadelholz wolle man sich zurückhalten und bei guten Preisen oder Käferbefall kurzfristig reagieren. Investieren wolle man aber auch, unter anderem in Jungbestände (67 000 Euro) sowie die Wegeunterhaltung und ähnliches (58 000 Euro). Am Ende soll ein Plus von 23 000 Euro stehen. Schirmer ging auch auf die Bedeutung von Brennholz in der Energiekrise ein. So seien viele Vorwürfe gegenüber Brennholz falsch, allerdings gebe es durchaus Probleme, die gelöst werden müssten. So brauche es gute Öfen und auch wirklich trockenes Holz. Und die Nachhaltigkeit müsse sichergestellt sein. Die Energiekrise könne man zwar nicht komplett mit Holz lösen, aber ihre Auswirkungen zumindest verringern.