Steinen Der Friedhof ist künftig barrierefrei

Zieringer sagt zur Vorgeschichte, dass schon vor fünf Jahren die wachsenden Wurzeln der beiden großen Scheinzypressen neben dem Eingangstor zum Friedhof Schäden an der Friedhofsmauer verursacht haben. Im Jahr 2019 stürzte die Mauer mehrere Meter rechts vom Eingang ein. Das Beheben dieses Schadens sollte, so die Einschätzung auf dem Steinener Rathaus damals, in einem größeren Wurf erfolgen. Ziel war es dabei vor allem, den Friedhof-Zugang barrierefrei zu machen.

Platz neu gestaltet

Ein Plan eines von der Kommune beauftragten Büros war aus Kostengründen nicht umsetzbar – und so kam der Werkhof ins Spiel, erzählt Zieringer. Im Oktober vorigen Jahres stimmte der Bauausschuss für den Zieringer-Plan. Im ersten Bauabschnitt zum Jahresbeginn entfernte man die beiden gut 80 Jahre alten Scheinzypressen nebst Wurzelstöcken. Die Sandsteinmauer wurde auf Größe des künftigen Platzes abgetragen, das Eingangstor entfernt und der Platz angeschüttet. Dabei, so Zieringer, kam die Idee auf, den neuen Eingangsbereich als Platz so zu gestalten, dass dort später ein Brunnen plätschern kann.