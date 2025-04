Steinen: Der Hüsinger Turnverein ist gefragt und wächst

Rückblick: Vorstand Julian Eiche freute sich über die erste Steigerung der Mitgliederzahlen in seiner Amtszeit. Derzeit hat der Verein 365 Mitglieder, davon 193 aktiv, 163 passiv und 48 Ehrenmitglieder und einen Ehrenvorsitzenden mit Hugo Sturm.

Im vergangenen Jahr hat der Verein Gremien zu verschiedenen Aufgabengebieten gebildet. Zur Gasleitung hatte der Vorsitzende die Info, dass die Arbeiten im Juni fertig sind, vermutet jedoch, dass es länger dauert. Der Termin des Lichterfestes wurde daher verschoben auf den 28. Und 29. Juni. Schriftführerin Ramona Häßler zeigte auf, inwieweit der Verein aktiv war. Kassiererin Susi Koch berichtete von einem leichten Verlust. Die Abteilungsleiter konnten von einer guten Teilnahme ihrer Schützlinge berichten. Eine Änderung gibt es bei den Fußballern, auf Frank Würger folgt Florian Schaum. Die Kindergruppe von fünf bis sechs Jahren stieß anzahlmäßig an ihre Grenzen, Julia Hug bekam Unterstützung durch Josephine Rentzsch. Vanessa Zölle und Natascha Eversberg im Turnen und Leichtathletik für Kinder ab vier Jahren haben im September von zwei auf drei Gruppen aufgestockt mit Leichtathletik-Anfängern von sechs bis acht Jahren. Durch die Sperrung auf dem Müsler wurde überwiegend mit Geräteturnen in der Halle trainiert. Eine Gruppe Jungs von zehn bis elf Jahren zeigt bereits Wettkampfcharakter. Die älteste Teilnehmerin der Rücken-Gymnastik ist Anne-Rose Weber mit 89 Jahren. Ebenso die Gesundheit trainiert Ramona Millmeier: Fit am Morgen und Fit ins Wochenende.