Steinen: Der neue Gemeinderat hat sich versammelt

Ausschüsse

Nach dieser Wahl erfolgte die Zusammensetzung der drei beschließenden Ausschüsse: Das sind der Finanz- und Verwaltungsausschuss, Bau- und Umweltausschuss und Umlegungsausschuss. Letzterer kam in den vergangenen Jahren kaum zusammen.

Bei den beratenden Ausschüssen ist es der Jugend- und Sozialausschuss sowie der Cornimont-Ausschuss. Hier muss sich das Gremium demnächst zusammensetzen, um einen Nachfolger für die Jumelage-Beauftragte Catherine Seiffer zu bestimmen, teilte Braun mit. 25 Jahre hatte Seiffer die Städtepartnerschaft betreut. Bürgermeister Braun hatte sie an diesem Abend ebenfalls verabschiedet (wir berichteten).

Zum Abschluss der Sitzung ergriff Nobert Götz (CDU) das Wort: „Alle wollen Demokratie, aber keiner will in die Politik.“ So appellierte er an die Kandidaten, die es nicht in den Rat geschafft haben, sich weiterhin aktiv einzubringen.