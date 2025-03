Steinen: Der Schwarzwaldverein muss wohl fusionieren

Keine neuen Wanderführer

Göller erinnerte auch an die zahlreichen Wanderungen im Jahr 2024. Auf der Leinwand waren einige Bilder zu den Touren zu sehen. Hin und wieder ist ein kultureller Programmpunkt in die Wanderung eingebunden - wie am 10. März. An diesem Tag wurde die Gedenkstätte für jüdische Geflüchtete in Riehen besucht. Am Sonntag, 23. März, lernen die Wanderer den vom Künstler Tobias Rehberger gestalteten Spazierweg in Weil am Rhein kennen.

Hoher Altersdurchschnitt

Mark Weber rief die Touren der Donnerstagswanderer in Erinnerung. „Der Altersdurchschnitt dieser Gruppe liegt bei über 80 Jahren“, so Weber. Die Teilnehmerzahl an diesen Touren gehe etwas zurück. Durchschnittlich haben laut Weber 22 Wanderer teilgenommen. Ein Problem sei, dass die Gruppe keine neuen Wanderführer finde. Weber kündigte an, er werde nicht mehr für eine Mitarbeit in dieser Gruppe zur Verfügung stehen. Wenn es am Schönsten sei, solle man aufhören.

Finanzen Kassierer Jochen Leotard berichtete, dass der Verein 2024 einen Verlust von 451 Euro erwirtschaftet hätte. Das lag daran, dass die Einnahmen bei der Jahreshauptversammlung des gesamten Schwarzwaldvereins in der Wiesentalhalle die Ausgaben nicht decken konnten.

Ehrungen Abschließend ehrte Bodo Küster langjährige Mitglieder. Zu ihnen gehören Kurt Hoffmann, Petra Hoffmann, Frank Hoffmann, Martin Kessler, Waltraud Kessler, Josefa Bruger, Irmgard Tscherter (alle 25 Jahre Mitglied), Gerhard Bauer (40 Jahre Mitglied) und Herbert Hüttlin und Helmut Tribull (beide 50 Jahre Mitglied). Der Schwarzwaldverein Steinen hat 311 Mitglieder. Vor einem Jahr waren es noch 325.