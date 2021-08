Steinen Der Vogelpark ist sein Lebenswerk

In einem Alter, in dem andere längst die Füße hochgelegt haben und ihren Ruhestand genießen, trifft man Gisbert Kasten sen. nach wie vor vormittags in seinem Büro in Lörrach an, und sonn- und feiertags in der Einrichtung, die man als sein Lebenswerk bezeichnen kann.

Dass er einmal eine der beliebtesten Freizeiteinrichtungen in der Region betreiben würde, war Gisbert Kasten sen. nicht an der Wiege gesungen.