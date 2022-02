Steinen Der Vorname „Felix“ brachte einfach kein Glück

Nun muss man wissen, dass Felix von Schenckh nicht schon seit Geburt „von Schenckh“ hieß. Er wurde als Felix Blume geboren und hatte den Beruf des Büromaschinen-Mechanikers in Leipzig erlernt.

Sein „von“ hatte er durch die Heirat mit Melanie von Schenckh erlangt, dieses und das Vermögen seiner Frau war ihm scheinbar wichtiger als die liebevolle Zuneigung zu seiner jetzigen Gattin. Dies spürte nicht nur Melanie, auch das Dienstpersonal bemerkte es ab und an.

Melanie war die Tochter von Walter von Schenckh, der nach dem Krieg in Berlin in der Bleibtreustraße ein Büromaschinen-Fachgeschäft mit einem kleinen, angeschlossenen Museum für Schreib- und Rechenmaschinen gründete.

Er hatte die Generalvertretung der Olympia-Büromaschinen übernommen. Das Geschäft lief so gut, dass man alsbald größere Geschäftsräume mit zwei großen Schaufenstern auf dem Kurfürstendamm beziehen und später auch käuflich erwerben konnte.

Das Museum mit einem mittlerweile recht guten Bestand verblieb in der Bleibtreustraße im Besitz von Walter von Schenckh. Nach einigen Jahren reger Geschäftstätigkeit, der Nachholbedarf an Büromaschinen war damals enorm, ebenso die Umsätze, musste Walter von Schenckh allerdings ein Geschäft aus gesundheitlichen Gründen an seine Tochter Melanie übergeben. Diese war in den Jahren so gut eingearbeitet und mittlerweile 25 Jahre als gelernte Einzelhandelskauffrau tätig, dass sie die Nachfolge problemlos antreten konnte. Nun war Melanie die alleinige Chefin und in der Firma sehr beliebt. Nur, dass sie sich oft, auch nach Feierabend, mit ihrem Mechaniker Felix Blume traf, war ihrem Vater ein Dorn im Auge. Wusste er doch, dass dieser Blume nicht sein Wunsch-Schwiegersohn sein würde.

Und doch geschah es. Seine Tochter verlobte sich mit Felix Blume, und sechs Monate später heirateten die beiden. Es wurde eine wirklich große Hochzeit.

Felix war ganz erpicht darauf, von nun an „von Schenckh“ heißen zu dürfen und auch so angeredet zu werden.

Er begründete dies mit Geschäftstradition. Schon wenige Tage nach der Hochzeit war Felix kaum mehr in der Werkstatt zu sehen. Es musste sogar ein weiterer Mechaniker eingestellt werden, der die Arbeit des jetzt zum Chef gewordenen, ehemaligen Kollegen „Blume“ übernehmen musste.

Melanies Vater hatte sich nach der Geschäftsübergabe eben dieses Anwesen mit Villa gekauft, vor dessen Doppelgarage nun Felix von Schenckh seinen Opel Senator parkte.

Wenige Monate nach dem Kauf der Villa und dem Einzug verstarb Walter von Schenckhs Frau, Melanies Mutter, plötzlich. In das Zwölf-Zimmer-Haus zog Melanie mit ihrem Mann Felix. Recht glücklich war ihr Vater darüber nicht, konnte er doch seinen Schwiegersohn, er nannte ihn einen Taugenichts, noch immer nicht leiden und auch nicht um sich haben.

Aber er war wenigstens nicht mehr allein in dem großen Haus Seine Tochter gab ihm Kraft zum Leben. Sein Gesundheitszustand wurde aber immer schlechter.

Die einzige Freude, die er sich einmal pro Woche gönnte, war die Fahrt mit einem Taxi in die Bleibtreustraße, in sein kleines Schreibmaschinenmuseum. Dieses hatte er nie verkauft und würde es auch nie tun. Er nannte es sein „Sans Souci“. Oft verbrachte er drei bis vier Stunden allein mit seinen Maschinen, bis er sich wieder abholen und heimfahren ließ. Dann war er ausgeglichen und zufrieden. So zufrieden, wie man halt mit ständigen Rückenschmerzen im Alter sein kann. Eines Tages, als sein Herr Schwiegersohn wieder einmal unterwegs war, nahm er seine Tochter zur Seite und druckste ein wenig herum.

Melanie, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich glaube, in meinem Museum fehlen Schreibmaschinen.

Aber Vater, täuschst du dich da nicht? Nur wir beide haben doch einen Schlüssel. Und eingebrochen wurde doch auch nicht.

Nein, das nicht. Aber ich bin mir sicher, es fehlt unsere „Sholes & Glidden“, die teuerste Schreibmaschine überhaupt. Wo treibt sich eigentlich Felix den ganzen Tag rum? Frag ihn doch mal, ob er was weiß.

Das habe ich schon, er gab mir zur Antwort, das ginge mich nichts an. Er sei mir keine Rechenschaft schuldig.

Merkwürdig.

Wie es der Zufall so will, kam zwei Tage nach diesem Gespräch ein Einschreibe-Brief eines Technik-Auktionshauses an Felix von Schenckh. Melanie nahm den Brief in Empfang und quittierte. Von einem unguten Gefühl getrieben, machte sie den Brief auf und erschrak.

Es war die Abrechnung über eine in der letzten Auktion eingelieferten und verkauften „Sholes & Glidden“, mit einem fünfstelligen Zuschlag. Scheck anbei.

Jetzt war das Rätsel um die verschwundene Schreibmaschine geklärt, wenn auch auf sehr tragische Weise.

Als Melanie ihrem Vater von dem Brief und dessen Inhalt berichtete und er seine Befürchtung bestätigt sah, brach er in seinem Sessel zusammen.

Melanie empfing ihren Mann vor der Villa noch kühler als sonst. Sie hielt ihm den Brief des Auktionshauses vor die Nase.

Was sagst du dazu?

Dazu sage ich garnichts, ich habe einfach Geld gebraucht.

Aber wozu, du hast doch alles.

Wollen wir das Gespräch nicht lieber im Haus weiterführen? Außerdem bin ich müde, es war eine lange Fahrt. Es war ihm sichtlich peinlich, er war verärgert, dass der Brief alles ans Tageslicht brachte und ihn verraten hatte. Im Haus gingen sie sich weitgehend aus dem Weg. Felix verschwand in der oberen Etage. Aber tags darauf kam es wieder zum Streit.

Anzeigen kannst du mich nicht. Diebstahl gibt es ja bekanntlich nicht unter Eheleuten.

Da hat du dich aber getäuscht. Das kleine Museum, aus dem die Maschine gestohlen wurde, gehört nämlich immer noch meinem Vater. Er wird dich sicher anzeigen.

Und so geschah es auch.

Da er von seinem Schwiegersohn sowieso nichts hielt, die Maschinen sein Ein und Alles waren, erstattete er Anzeige. Da kein Einbruch nachgewiesen werden konnte, wurde der Fall juristisch als Wegnahme gewertet.Vorstrafen hatte Felix keine, und so lautete das Urteil sechs Monate auf Bewährung und Wiedergutmachung der Schadenersatzsumme. Dies ersetzte natürlich niemals den Verlust der Maschine. Und Gefühle kann man nicht mit Geld bezahlen. Felix schon garnicht.

Was allerdings schwerer für ihn als das juristische Urteil wog, war, dass Melanie umgehend die Scheidung einreichte. Felix musste sofort aus der Villa ausziehen, die Autoschlüssel abgeben. Er verlor alle Privilegien der Familie „von Schenckh“ und war wieder, was er immer war. Der kleine Felix Blume. Sein Vorname brachte ihm kein Glück.“

Wird fortgesetzt.