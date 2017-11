Steinen Der Wald wird durchforstet

23:48 US-Vizepräsident Pence besucht Ort der Schüsse von Texas

23:46 Britische Entwicklungshilfeministerin tritt zurück

London - Großbritanniens Premierministerin Theresa May verliert bereits das zweite Kabinettsmitglied binnen einer Woche. Die Entwicklungshilfeministerin und prominente Brexit-Befürworterin Priti Patel trat zurück. Sie war zuvor heftig in die Kritik geraten, weil sie sich ohne vorherige Absprache während eines Urlaubs in Israel mit Premier Benjamin Netanjahu und anderen Regierungsvertretern getroffen hatte. May muss derweil um weitere Minister bangen. Ihr Vize Damian Green sieht sich Belästigungsvorwürfen ausgesetzt.

23:30 Nato will künftig auch Cyberwaffen einsetzen

23:28 Rekordfund von 12 Tonnen Kokain in Kolumbien

Apartadó - Der Polizei und dem Militär in Kolumbien ist der größte Kokainfund in der Geschichte des Landes gelungen: Insgesamt zwölf Tonnen Kokain wurden beschlagnahmt. Die Drogen, die in vier Fincas in den Departements Antioquia und Choco sichergestellt wurden, sollen dem Kartell "Clan de Golfo" gehören. Zwölf Tonnen Kokain seien ein überzeugendes Zeichen der Stärke unserer Streitkräfte, lobte Präsident Juan Manuel Santos den Rekordfund. Ein Kilo Kokain könne in den USA bis zu 30 000 Dollar einbringen.