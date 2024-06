Steinen: Die Betreuungsbedarf steigt

Die Geschäftsführerin Ina Pietschmann der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Kreisverband Lörrach hat im Jugend- und Sozialausschuss die Arbeit der AWO in Steinen vorgestellt. Beate Senn leitet die „AWO kids Steinen“ mit den zwei Häuser, in denen ab mittags Kinder betreut werden. Eines befindet neben der Grundschule und das andere in der selben Straße.