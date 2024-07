Steinen: Die Frage des Standortes ist noch offen

Die Ortsvorsteherin von Endenburg, Daniela Trefzer, zeigt wenig Verständnis, dass nur die Waldbesitzer informiert werden: „Dieses Thema geht alle im Ort etwas an. Deshalb müssen solche Veranstaltungen für alle Einwohner von Anfang bis Ende öffentlich sein.“ Sie sei zu dieser Veranstaltung als Ortsvorsteherin nicht eingeladen gewesen. Auf jeden Fall gehe sie zur öffentlichen Veranstaltung in Marzell in der kommenden Woche, sagt sie. Braun insistiert, dass für ihn die Quellen und die Trinkwasserversorgung zentrale Güter seien. So will er wissen, ob die Wasserschutzzonen 1, 2 oder 3 betroffen sind. Am Wasen plant die „Windkraft Schonach“ mit fünf Windrädern. Auch sei das Gebiet bei den Hohe Stückbäume mit weiteren Windrädern an diesem Abend im Gespräch gewesen.