Steinen: Die Freibad-Sanierung hat begonnen

Vorausgesetzt, dass die Bauarbeiten beginnen, sobald die Spenden da sind: Könnte es dann sein, dass alles schon fertig ist, wenn die Badesaison beginnt?

Ja, das streben wir an. Gleich nach Weihnachten (am 27. Dezember, Anmerkung der Redaktion) fangen wir mit der Reparatur der Beckenfugen an.

Das Wetter können Sie nicht beeinflussen. Welche Arbeiten können bei jedem Wetter vorgenommen werden und was ist wetterabhängig?