Steinen: Die Haiducken spielen demnächst im Schwimmbad

Dur und Moll wechseln sich dabei ab. Der fröhlich-melancholische Grundton ist also immer dabei.

Wie kamen Sie zur Klezmer-Musik?

Ursprünglich komme ich vom klassischen Musikverein, von der Blasmusik. An der Pädagogischen Hochschule (PH) Freiburg habe ich Klarinette studiert. Klezmer-Musik ist mein Traum. Die klassische Klarinette spielt sich klar und ohne Verzierung. Bei Klezmer singt der Musiker sozusagen in das Instrument. Es ist eine gänzlich andere Technik mit viel Emotion. Zum Glück hatte ich an der PH einen Lehrer, der diese Musik spielt. Er hat mir in wenigen Stunden gezeigt, was Klezmer-Musik eigentlich bedeutet. Es kostet jedoch viel Zeit, diese Technik zu beherrschen. Der Musiker zieht beispielsweise den Ton mit dem Ansatz nach oben. Im Grund ist es, als ob man ein eigenes Instrument lernt. Meine Vorbilder sind der große Giora Feidman und Naftule Brandwein.

Spielen Sie deren Musik?

Wir haben einige Lieder von Brandwein im Programm. Und was für mich eine besonders große Ehre ist, dass wir in diesem Jahr im Garten beim Zelt-Musik-Festival in Freiburg bei einem privaten Konzert das Lied `Yankele` für Giora Feidmann spielen dürfen. Dieses Stück stammt von ihm. So eine Chance werde ich wohl im Leben nie wieder bekommen.

Und was erwartet die Besucher im Schwimmbad in Steinen?

Wir treten dort nicht zum ersten Mal auf. Das vergangene Konzert war ein solcher Erfolg, dass die Veranstalter uns gleich noch einmal gebucht haben. Nun ist es soweit.

Und wir spielen mit Stammbesetzung, also mit fünf Musikern. Partylieder und melancholische Stücke werden zu hören sein. Wir schauen dabei aufs Publikum und können uns der Stimmung anpassen.

Karten zum Konzert im Freibad

Internet:

www.kunstundkultur-steinen.de