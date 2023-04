Steinen Die Reit-Saison startet

Ehrungen

Für 55 Jahre geehrt wurde Dieter Rösch, für 50 Jahre Ursel Weltin, für 30 Jahre Kirstin Weiskat, für 25 Jahre Sabine König und Dieter Leiber, für 20 Jahre Silvia Dreher, Birte Haug,Matthias Dreher, Janine Leins, Klaus Widmer, Günter Basler und Hannelore Wolfgang (Ehrenmitglied). Eine weitere Ehrung wurde ihr durch die Präsidentin des Pferdesportverband Süd, Iris Keller zuteil in Form der bronzenen Ehrennadel des Pferdesportverbandes Südbaden.

Ausblick

Anfang Mai startet der Reitverein mit einem Trainingstag auf der Reitanlage Steinen sowie dem Reitertag. Anfang Juli nimmt der RV am Dorffest Steinen teil und richtet Mitte Juli sein Sommerreit-Turnier und Anfang Oktober einen Geschicklichkeitstag aus. Mit dem traditionellen Sternritt an Allerheiligen zum Hohe Flum-Turm in Wiechs klingt die Saison aus.