Steinen Die Religion dominiert den Alltag

Vor allem im Süden des Landes ist der Animismus stärker verbreitet als im Norden, genauso wie das Christentum. Im Norden sind wiederum mehr Muslime vertreten als im Süden. Die verschiedenen Religionen leben in Benin friedlich neben- und miteinander. Jutzi besuchte mit ihrer Familie jeden Sonntag um 8.30 Uhr die Kathedrale, die größte katholische Kirche Natitingous. Für den Kirchenbesuch machen sich alle schick. Die katholische Kirche unterscheidet sich dabei nur nuanciert von den Messen in Deutschland, denn die beninische Messe folgt derselben Liturgie, ist Jutzi aufgefallen. Die Messe ist jedoch jedes Mal von zwei Chören begleitet, die häufig auch auf Lokalsprachen sangen und dazu mit TamTams, Castagnetten und Gongs musizierten. So sei unglaublich viel Leben im Gottesdienst, und nicht nur der Chor, sondern auch die Gemeinde tanze mit.

Die Kirche als sozialer Treffpunkt

Genau an dieser Stelle sei ein starker Unterschied zu protestantischen Gottesdiensten in Benin festzustellen. Diese sind Jutzis Erfahrung nach intensiv und laut. Es werde lautstark gesungen, kräftig getanzt, schreiend gebetet und dies oft mehrere Stunden lang. Die Kirche sei nämlich auch sozialer Treffpunkt, und oftmals sind die Menschen in irgendeiner Weise in der Kirche engagiert. So seien sehr viele Jugendliche Pfadfinder in der Kirche, andere sängen im Chor oder würden bei der Messe als Ministranten oder Ordner mithelfen.

Dass jemand an „nichts“, an keine höhere Macht glaubt, sei selten. Vieles, was nicht leicht erklärt werden könne, werde Gott zugeschrieben und dann verehrt. Das betreffe etwa den Donner oder auch Zwillinge, vor allem in den traditionellen Religionen. Zudem glaube man in Benin oft an die Existenz von bösen Geistern, Zauberei und „Grigri“. Mithilfe von Grigri könne man Menschen verfluchen und ihnen Böses zukommen lassen.

Die Bedeutung von Religion lasse sich im Alltag gut erkennen, was Jutzi anfangs verwunderte. So komme Gott und Religiöses oft in alltäglichen Gesprächen vor. Wünsche man jemandem eine gute Reise oder Glück bei einer Prüfung, laute die Antwort oft „Amen“.

Beten für die Leidenden

Zudem hat Jutzi schon oft mitbekommen, dass bei Problemen, Versagen oder Krankheiten intensiv gebetet wird als Lösung und Heilungsmethode. So gehe ihr Gastvater davon aus, dass manche Krankheiten medizinisch nicht heilbar seien. In solchen Fällen kämen dann der Priester und er zum Hausbesuch, um für die Leidenden zu beten.

Religiöse Formeln seien oft Teil der Begrüßung. Das gelte auch für die Namengebung. Kinder tragen Laut Jutzi Namen wie „Dieu m’aime“ (Gott liebt mich) oder auch „Déo-Gracias“ (Danke Gott).

Ein Priester komme auch oft vorbei, um ein neues Haus oder ein neues Geschäft zu segnen. Jedes Jahr vor den Examen werde in der Kirche eine Messe für die Schüler veranstaltet. Dabei segnet ein Priester dann auch Schulmaterialien. Es habe sie beeindruckt, schreibt Jutzi, dass alle Religionen im Alltag sichtbar seien. Denn alle Religionen lebten nebeneinander, ohne Probleme miteinander zu haben.