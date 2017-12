Steinen „Die Schonzeit ist vorbei“

Steinen (hjh). Bei der Hauptversammlung der Steinener CDU am Donnerstag blickte Vorsitzender Benjamin Blum auf das vergangene Jahr zurück.

Rückblick

Mit der „Prägelpfanne“ habe sich sein Ortsverband für Armin Schusters Einsatz und die hervorragende Arbeit in Berlin bedanken können.

Sechs neue Mitglieder konnten im vergangenen Jahr gewonnen werden.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Marc Sutterer, erinnerte daran, dass er mit seinem Team federführend an der Entstehung des Dorfgemeinschaftshauses in Hägelberg und des Feuerwehrgerätehauses in Höllstein beteiligt gewesen sei.

Ausblick

Zusammen mit den Bürgern wolle die CDU einen Seniorenrat installieren, um auch alten Menschen im Ort die Möglichkeit einzuräumen, ihre Wünsche zu artikulieren. Außerdem lege die CDU ihre Forderung nach einem Bürgerbüro mit bürgerfreundlichen Öffnungszeiten neu auf.

Man wolle einen offensiven Kurs fahren, kündigte Marc Sutterer an: „Die Schonzeit, die wir dem Bürgermeister nach dessen Amtseintritt eingeräumt haben, ist nun vorbei.“

„Gelbes Haus“

An Zukunftsorientierung mangle es oft. Dabei sei gerade die angesichts so schwerwiegender Probleme hinsichtlich der Zukunft des Gewerbeareals rund ums „Gelbe Haus“, das als mögliches Gesundheitszentrum im Gespräch ist, gefragt. Zu diesem merkte Wolfgang Deschler an: „Das Ding gehört abgerissen. Wer dieses Haus ein klein wenig kennt, weiß, dass es nie und nimmer geeignet ist, Patienten barrierefrei aufzunehmen.“ Ein Abriss sei jedenfalls wesentlich besser, als unnötig Geld auszugeben, erklärte der Kreisrat.

„Grüne Tonne“

Die „Mogelpackung Grüne Tonne“ stieß vor allem Karlfrieder Hug sauer auf. Er fand, dass die Vorgehensweise, die Bio-Tonne kostenlos anzupreisen und dann auf dem Umweg über die Müllgebühren doch „abzukassieren“, die Meinung der Leute bestärke, von den Politikern und den Verwaltungen belogen zu werden.

Kreisumlage

Dazu mochte dann auch noch Wolfgang Deschlers Bemerkung passen, der verkündete, dass „der Landkreis praktisch schuldenfrei“ sei, nachdem er zuvor betont hatte, dass die Kreisumlage auf 32 Punkte erhöht wurde.

Das rief nochmals Marc Sutterer auf den Plan, der auf die prekäre Finanzsituation Steinens hinwies: „Nicht jeder hat wie der Landkreis das Glück, aus einem Topf schöpfen zu können, den die Kommunen immer wieder füllen müssen.“

CDU Steinen

Vorsitzender: Benjamin Blum

Internet: www.cdu-steinen.de