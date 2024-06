Steinen: Die Schulsozialarbeit wird aufgestockt

Juliane Pfuhl und Lea van Gent-Vollmer haben ihre Arbeit als Schulsozialarbeiterinnen am Meret-Oppenheim-Schulzentrum im Ausschuss für Jugend und Soziales vorgestellt. Pfuhl ist für die Realschule zuständig. Van Gent-Vollmer arbeitet an der Grundschule. Sie ist für Einzelfallberatung an der Realschule, für das Schülercafé und die Streitschlichter-AG der Grundschule zuständig. Beide haben eine 50 Prozent-Stelle.