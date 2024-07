Steinen: Die Stadt-Radel-Aktionswochen

Aktionen in Steinen

Zahlreiche Aktionen, Veranstaltungen und Ausflugsziele in Todtnau, Schönau im Schwarzwal, Zell, Hausen, Schopfheim, Maulburg und Steinen wurden für die Fahrradfahrer auf die Beine gestellt. Speziell in Steinen bat die IG Velo eine Fahrrad-Codier-Aktion an, es gab ein Fahrsicherheitstraining für Senioren mit E-Bikes und Bürgermeister Gunther Braun weihte eine Fahrradservicestation am Bahnhof in ein.

In Schopfheim und in Zell konnten die Radelnden an geführten Fahrradtouren teilnehmen, während in Maulburg eine Radel-Pause am Wasser der Wiese möglich war. Veranstaltungen und Museen luden in Todtnau, Schönau und Hausen als Ausflugsziel bei einer Radtour entlang des Wiesentalradweges zum Verweilen ein.