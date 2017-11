Steinen Die Tiefen der Höhle erkundet

Steinen-Hägelberg. Mit dem Thema „Unter der Erde“ beschäftigt sich zurzeit der Kindergarten „Berghüsli“ in Hägelberg. Was könnte da ein passenderes Ziel für den jährlichen Vater-Kind-Nachmittag sein als die Erdmannshöhle in Hasel? Eine Gruppe aus rund 30 Personen – Kinder, Väter (im Notfall sprangen auch einzelne Mütter ein) und Erzieherinnen – brach an einem Freitagnachmittag auf, um die Tiefen der Erdmannshöhle zu erkunden. Ganz wichtig dabei waren Taschenlampe und gutes Schuhwerk.

Im Vorfeld des Ausflugs hatten die Erzieherinnen das Thema bereits mit Geschichten, Büchern und sogar kleinen Experimenten vorbereitet. So wusste schon mancher Knirps die Tropfsteine in Stalagmiten und Stalaktiten zu unterscheiden. Auch die sagenhaften Erdmännchen konnte die Gruppe an diesem Tag noch durch ein Loch in der Wand sehen, bevor zum Abschluss auf dem Grillplatz bei der Höhle noch Würstchen und Stockbrot gegrillt wurden.