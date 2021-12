Steinen Die Typenhebel bei der „Monica“ saßen bombenfest

Zum vereinbarten Zeitpunkt stand nicht nur die freundliche Überbringerin, sondern auch die Kofferschreibmaschine vor der Tür. Ein herzliches, ehrliches „Danke schön“, und meine Sammlung war um eine Maschine gewachsen.

Jetzt siegte natürlich die Neugier. Was für ein Modell ist es, und wie sieht die Maschine aus?

Jetzt gleich auf den Tisch und Koffer geöffnet. Hurra, es ist eine cremeweiße Olympia Monica SM 2, ein Modell, was ich nicht habe. Man kann ja auch einmal ein bisschen Glück haben. Die Maschine sieht optisch ganz ordentlich aus. Also ab in die Werkstatt zur technischen Abnahme.

Aber was ist das? Da lässt sich ja keine einzige Taste niederdrücken. Kein Typenhebel bewegt sich, selbst von Hand hochgehoben nicht. Jedes Gelenk an dieser Maschine sitzt bombenfest. Es sieht aus, als hätte jemand Sirup in die Maschine laufen lassen. Doch nach genauer Nachsicht – Sirup ist es nicht.

Da hat es jemand besonders gut gemeint, und alle beweglichen Teile „geölt“. Nur mit was? Dieses Schmiermittel hat sich mit der Zeit in eine feste Masse verwandelt, nichts geht mehr. Die technische Demontage möchte ich Ihnen ersparen. Jeden Typenhebel (45 Stück) ausgebaut, abgeschliffen und wieder eingepasst. Ebenso die Segmentschlitze. Arbeitszeit: zwei Stunden.

Für heute lasse ich es gut sein. Einigermaßen kann man ja tippen. Am nächsten Morgen, erster Gang zur Maschine. Oh Schreck, alles wieder wie gestern. 22 Typenhebel sitzen wieder fest. Alles von vorn. Wenn man halt nicht gründlich genug arbeitet, passiert so etwas.

Da müssen noch von dem ominösen Schmiermittel Reste im Segment sein. Aber diesmal schleife ich ganz gründlich. Nach weiteren zwei Stunden Arbeit kann man auf der Kofferschreibmaschine wieder schreiben. Ein schönes Gefühl! Na, wenigstens hat die Maschine meine Wunschfarbe, nämlich cremeweiß. Jetzt kann ich den Kofferdeckel beruhigt zuklappen, obwohl niemand mehr damit schreiben wird. Weiß ich doch, dass man es könnte.