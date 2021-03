Steinen „Die Verwaltung wird durchgetestet“

Steinen / Maulburg (chs). Wo können sich Bürger aus Steinen testen lassen? Bürgermeister Gunther Braun berichtete im Finanzausschuss über seine Bemühungen, ein „Schnelltestzentrum“ in Steinen einzuführen. Die Apotheken bieten diesen Service nicht an, so Braun, weil sie die räumlichen Kapazitäten dafür nicht haben.

Die Schulen haben Lehrer ausbilden lassen, die ihre Kollegen testen dürften, berichtete der Verwaltungschef. Auch in den Kitas gebe es Erzieherinnen, die ihre Kolleginnen auf SARS-CoV-2 untersuchen könnten. „Auch in der Verwaltung wird durchgetestet“, sagte Braun. In manchen Abteilungen gebe es zudem Schichtbetrieb. „Und wir achten darauf, dass sich möglichst wenige Personen in einem Raum aufhalten.“