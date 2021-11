Steinen „Dieser Tag ist etwas Besonderes“

Bereuther sprach auch das Gemeindeleben in Steinen an. Während der Vakanzzeiten konnte es aufrecht erhalten werden dank des liebevollen Dienstes der einzelnen Gemeindeglieder. Und nun habe der Heilige Geist Bruder Schwarz nach Lörrach und Steinen getragen, wo er „engelsgleich auch immer ein neuer Bote des Evangeliums mitten unter uns“ sein werde „in dieser großartigen Kirchengemeinde“. Weiter gab er die Bitte an die Gemeinde weiter: „Achtet den Dienst eures Pfarrers und betet für ihn.“

Der Superintendent, Prädikant Per Möckel, Lektor Simon Jördens und Rendantin Ute Engler segneten nacheinander den neuen Pfarrer.

Als Pfarrer der Steinener Gemeinde hielt Peter Schwarz seine Predigt, in der er betonte, dass man auf die Gegenwart schauen solle. „Das ist die Zeit, die uns wirklich gehört. Glauben, hoffen und lieben müssen wir im Heute.“ Schwarz meint, dass in der Gemeinde diese menschliche Eigenschaft herrsche. Das Abendmahl wurde rege angenommen. Schwarz nannte es „das Mahl der Freiheit“.

Bürgermeister Gunther Braun freute sich, mit Pfarrer Schwarz einen neuen Geistlichen in der Gemeinde begrüßen zu können und bedachte ihn mit Willkommensgeschenken. Braun lud den neuen Pfarrer ein, die Treffen mit den anderen Steinener Pfarrern zu besuchen, wo beim Frühstück ein gemeinsamer Austausch stattfindet.

Applaus gab es für Karlheinz Klemke und Dorothee Köpnick, die den Gottesdienst mit Gitarre und Querflöte musikalisch gestalteten.

Im Anschluss gab es einen kleinen Imbiss und Gelegenheit zum Gespräch. Pfarrer Peter Schwarz wohnt mit seiner Frau Suse Hahn auf der Insel Reichenau. Nach Steinen wird er in regelmäßigen Abständen für einige Tage kommen, Gottesdienste halten und Gemeindeaufgaben wahrnehmen. Das Pfarrhaus in der Neumattstraße wurde renoviert, so dass der Seelsorger dort während seiner Zeit in Steinen wohnen kann.