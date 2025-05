Steinen: Döner-Imbiss ist ein beliebter Treffpunkt

Befragung der Klassen sieben bis zehn

Der Jugendhilfeplanungsprozess hat am 1. März 2024 begonnen. In den vergangenen Wochen wurde eine „Communities that Care“ (CTC)-Kinder und Jugendbefragung für die Klassen 7 bis 10 im Meret-Oppenheim-Schulzentrum durchgeführt. Hier gab es 173 Rückmeldungen. Im Rahmen dieser Befragung wurden auch ortsspezifische Erkundigungen zum Freizeitverhalten gestellt, wo es 196 Rückmeldungen gab. Ferner gibt es einen Online-Fragebogen für 14- bis 20-jährige Steinener. Dabei werden spezifische Fragen zu den Themen „Treffpunkte“, „Wohlbefinden in der Gemeinde“, „Beteiligungsmöglichkeiten“, „Kenntnis über Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche“ und „Mobilität“ gestellt.

Jugendliche engagieren sich in Vereinen

Eichin präsentierte einige Ergebnisse aus der CTC-Befragung. Drei Viertel der Jugendlichen besuchen zum Bespiel selten, fast täglich oder häufig in ihrer Freizeit einen Verein, Verband oder ein anderes Jugendangebot (zum Beispiel Sport-, Musikverein oder Feuerwehr). Etwas mehr als die Hälfte der Befragten trifft sich mit ihren Freunden online, aber auch 46 Prozent nur selten oder gar nicht online. Die Steinener Jugendlichen hockten zudem nicht den gesamten Tag vor dem Computer oder dem Smartphone. 70 Prozent sind häufig oder fast täglich mit den Freunden draußen unterwegs. Besonders beliebte Treffpunkte sind konsumorientierte Einrichtungen (wie der Hieber oder der Döner-Imbiss), gefolgt von öffentlichen Einrichtungen und dem öffentlichen Raum. Bemängelt wird, dass konsumorientierte Einrichtungen sowie Sport- und Freizeitangebote fehlen.