Steinen Dringend benötigter Wohnraum

Steinen (ilz). In der Friedrichstraße in Höllstein sollen neben dem Friedhof vier neue Grundstücke für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern entstehen.

Einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung und des Planungsbüros GeoPlan stimmte der Gemeinderat bei drei Enthaltungen in der jüngsten Sitzung zu.

Man habe sich im Vorfeld gemeinsam mit dem Planungsbüro lange Gedanken gemacht, um die beste Lösung für eine Bebauung der Fläche neben dem Friedhof vorstellen zu können, sagte Bürgermeister Gunther Braun. Es sei wichtig, in Höllstein neue Bauflächen zu schaffen, da die Gemeinde dort derzeit keine Bauplätze anbieten könne. Einen Bebauungsplan für die Fläche neben dem Friedhof aufzustellen, sei sinnvoll, weil dort nicht mit Nutzungskonflikten aus dem Umfeld zu rechnen sei. Durch die Bebauung der Grundstücke könne das Gebiet zudem städtebaulich besser in die Umgebung integriert werden, und zusätzlich könne dringend notwendiger zentraler Wohnraum geschaffen werden, hieß es in der entsprechenden Beschlussvorlage.

Das Ergebnis der Beratungen mit der Verwaltung hinsichtlich der geplanten Baugebiete stellte anschließend Georg Kunz vom Planungsbüro GeoPlan vor. Es seien auf der Fläche vier Grundstücke geplant, auf denen jeweils ein Einfamilienhaus entstehen soll. Die Gebäude seien zweigeschossig geplant und fügten sich in die bereits bestehende Bebauung in Steinen gut ein, so Kunz.

Zudem solle es eine kleine Stichstraße geben, wobei die Gesamtgröße der zu versiegelnden Fläche sehr gering ausfalle.

Auch hinsichtlich des Naturschutzes gebe es kaum Bedenken, so Kunz weiter. Zwar sei bekannt, dass es auf dem benachbarten Friedhof Eidechsen gebe, diese könnten aber mit einem kleinen Schutzzaun davon abgehalten werden, zur Baustelle vorzudringen. Um die Streuobstbäume, die derzeit auf der Fläche stehen, sei es zwar schade, aber die Gemeinde könne ausgleichende Bepflanzungen durchführen. Darüber hinaus könnten einige der Bäume wohl auch einfach stehen bleiben.

Geklärt werden soll noch, wie mit der Grünschnittmulde und den Glascontainern verfahren werden soll, die sich in der nordöstlichen Ecke der Fläche unmittelbar neben dem Friedhof befinden.