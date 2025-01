Steinen: Dunkle Wolken über dem Freibad

Gütetermin vereinbart

Nach Ende der Badesaison machte der Jugendliche aus Steinen bei seinem Arbeitgeber 700 Euro geltend, die ihm nach eigener Rechnung nicht bezahlt worden seien. Bei dem Maulburger ging es um mehr als 2000 Euro. Eine außergerichtliche Einigung sei im Herbst nicht zustande gekommen. Vergangene Woche kam es zu einem Termin vor dem Lörracher Arbeitsgericht, bei dem laut einem Medienbericht neben zahlreichen Schülern auch Steinens Bürgermeister Gunther Braun sowie Rechnungsamtsleiter Ron Morgenthaler dabei waren.

Badewasser-Geschäftsführer Christian Rieger bot dem jungen Steinener eine Zahlung von 500 Euro an, um den Rechtsstreit zu beenden. Darauf habe dieser sich nach einigem Zögern eingelassen. Mit dem zweiten Jugendlichen, in dessen Fall es um 2000 Euro ging, die er nach eigener Aussage für rund 260 geleistete Überstunden nicht erhalten habe, einigte man sich auf einen weiteren Gütetermin in dieser Woche.