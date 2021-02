Steinen (os). Rosenmontags-Kinderfasnacht, dann Fasnachtsverbrennung am „Feise Zischdig“ und Schlüsselrückgabe an den Bürgermeister nebst anschließendem Heringessen – so wäre üblicherweise die Fasnacht in Steinen in den letzten Tagen zu Ende gegangen. Bekannterweise war heuer vieles anders und so ziehen die Narrenzunft-Verantwortlichen Bilanz einer ungewöhnlichen Kampagne.