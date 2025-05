Unbekannte entwendeten am Samstag gegen 11.49 Uhr ein E-Mountainbike der Marke Cube aus einer Garage. Das E-Mountainbike stand in einer offenstehenden Garage in der Wiesenstraße und war von einem davorstehenden Auto zugeparkt. Die unbekannten Täter gingen um die Garage herum, öffneten die Tür und schoben das E-Mountainbike aus der Garage. Durch einen an dem E-Mountainbike angebrachten GPS-Sender konnte nachvollzogen werden, dass sich das E-Mountainbike etwa 45 Minuten später im französischen Hüningen in einer Straße befand. Die französische Polizei wurde informiert und kontrollierte die Örtlichkeit, konnte das E-Mountainbike aber nicht mehr finden. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.