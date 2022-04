Steinen Eher Probleme wie ein Stadtkreis

Sie meinte damit die Wohnungsnot. Diese bestehe vor allem im Westen des Kreises, also in dem Ballungsraum, der sich von Weil am Rhein über Lörrach und Steinen bis nach Schopfheim zieht. Dort sei es schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Die Geflüchteten aus der Ukraine ziehe es eher in die städtischen Bereiche. Dort sollen Einrichtungen wie die, die nun in Steinen entsteht, eine gewisse Entlastung bringen, sagte die Landrätin.

Im Juni bereit für den Bezug

140 Geflüchtete aus der Ukraine seien bislang privat in Steinen untergekommen, sagte Braun. Grundsätzlich sei das private Engagement eine gute Sache, sagte die Landrätin. Allerdings berge dies eine zeitliche Problematik.

Deshalb sei es gut, dass die Flüchtlingsunterkunft in Steinen bis Juni bezugsfertig sein soll. Auf dem Gelände stand bis zu ihrem Rückbau im Jahr 2017 bereits eine Flüchtlingsunterkunft.

Lorek sprach über die „Koordinations- und Kommunikationsprobleme“ zwischen Land und Bund in Sachen Umgang und vor allem Zuweisung von Geflüchteten aus der Ukraine. In Baden-Württemberg gäbe es diese Koordinationsprobleme zwischen Land und Kommunen glücklicherweise nicht.

Um die Kommunen mit der Aufnahme von Geflüchteten nicht zu überfordern, habe das Land die Kapazitäten der Erstaufnahmestellen auf rund 12 000 Plätze nahezu verdoppelt.

Wenig Hoffnung hatten sowohl die Landrätin als auch der Staatssekretär, dass der Ukraine-Krieg in naher Zukunft endet.

Herausforderungen auch in Pflegeheimen

Die Dezernentinnen Elke Zimmermann-Fiscella und Cornelia Wülbeck sowie Bürgermeister Braun sprachen auch die Folge-Herausforderungen nach der Unterbringung an, etwa die in Kindergärten, Schulen, aber auch Alten- und Pflegeheimen. Gerade in letzterem Bereich gebe es kaum Kapazitäten.