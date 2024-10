Steinen: Ehre, wem Ehre gebührt

Da muss noch ein Name drauf: So sieht der Bürgerteller aus. Foto: zVg/Edinger

Soziales Engagement sei insgesamt ein wichtiger Faktor für eine Gemeinde. „Ohne das ginge nichts“, so Braun. Doch die Gesellschaft sei im Umbruch, die Menschen gestresster, eingebundener, viele weniger integriert in ihr Umfeld, ihre Gemeinde. Das spürten auch die örtlichen Vereine. „Sozialer Einsatz ist überall am Bröckeln. Wer will noch den Schriftführer, den Kassierer machen?“, fragt der Bürgermeister. Kurzfristiger Einsatz – der Aufbau beim Festzelt, der Wettkampfrichter am Wochenende – kein Problem. Sich aber langfristig verpflichtend binden, das wollten immer weniger, gerade unter den Jüngeren.

Wer wird noch Kassierer?

Je ländlicher geprägt eine Gemeinde sei, desto mehr Einwohner engagierten sich, erläutert der Steinener Bürgermeister. „Das sehen wir an den deutlich kleineren Ortsteilen. Rathaus, Feuerwehr, Seniorentreff – da ist alles dicht beieinander, man kennt sich – und bringt sich ein.“ Steinen hingegen habe eine deutlich anonymere Struktur. „Viele zahlen lieber eine Gebühr fürs Sportstudio, statt in einem Sportverein mitzumachen und sich dort zu engagieren.“