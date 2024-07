Steinen: Ehrung langgedienter Räte und Verabschiedungen aus dem Rat

Die Gemeinde habe sich innerhalb dieser 25 Jahren stark verändert, sagte Braun. Sie ist digitaler geworden, es gibt eine S-Bahn-Anbindung, Neubaugebiete sind entstanden sowie ein Nahwärmenetz verlegt. „Und die Menschen leben gerne hier“, fügte er hinzu.

27 Jahre hat der Gemeinderat Stephan Mohr (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) diese Entwicklung begleitet. Bürgermeister Braun zählte bei seiner Laudatio die Vielzahl der Ausschüsse auf, in denen Mohr tätig gewesen ist. Sein Engagement als Vorstandsmitglied von „Kunst § Kultur in Steinen“, sagte Braun, sorge in der Gemeinde für ein„hohes Niveau“ im kulturellen Bereich.

Gemeinderätin Angela Wöhrle (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) sitzt 24 Jahre und sieben Monate im Amt. Sie fehlte an diesem Abend. Rudolf Steck (SPD) dient wie Wöhrle genauso lange dem Gemeinwohl. Von einer wichtigen Stütze und dem sozialen Gewissen sprach Bürgermeister Braun, als er auf die Verdienste des Sozialdemokraten einging. Gemeinderätin Gabriele Kaiser-Bühler (CDU) nimmt seit 20 Jahren und drei Monaten am Ratstisch teil. Braun bezeichnete die Ortsvorsteherin mit einem Augenzwinkern als „seine kleine Bürgermeisterin aus Hägelberg“. Braun wohnt selbst in diesem Ortsteil. Kaiser-Bühler ist zugleich Vorsitzende des Alten-und Pflegevereins. Britta Schuler (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) und Kindergartenleiterin in Steinen setzte sich für moderate Gebühren bei der Kita ein, sagte Braun. Bernd Vosskuhl (CDU) mit seinem Landschafts- und Gartenbauunternehmen sei wichtiger Berater in Fragen der Friedhofsgärtnerei gewesen und Gärtner und Landwirt Norbert Götz (CDU) sorgte dafür, dass der Markt in Steinen erhalten bleibt, sagte Bürgermeister Braun. Die drei ehrte Braun für 20 Jahre und einen Monat Ratstätigkeit. Sieben Ratsmitglieder verabschiedete Braun aus dem Gremium.