Steinen „Ein Aushängeschild des Verlags“

In den Gemeinden Steinen und Maulburg, die er jeweils fast vier Jahrzehnte journalistisch betreute, genoss Harald Pflüger ob seiner ebenso gewissenhaften wie engagierten Arbeit denn auch höchstes Ansehen.

„Niemand hat wie er die Entwicklung in Steinen über so viele Jahre beruflich mitbegleitet und die Bürger so umfassend, abwechslungsreich, fair und zuverlässig begleitet“, betont Bürgermeister Gunther Braun. Harald Pflüger habe sich in dieser Zeit mit seiner „qualitätsvollen und zugleich kritischen“ Arbeit sowie durch seine „hohe Objektivität“ auch bei seinen drei Vorgängern im Amt, Johannes Pflüger, Herbert Stumböck und Rainer König, sowie beim Gemeinderat „hohes Ansehen und Vertrauen“ verdient.

„Harald Pflüger war als Redakteur auch Mittler zwischen Bürgern und Verwaltung“, der manch heikle Entscheidung in passende Worte packen musste, um den Sachverhalt zu erklären, würdigt Gunther Braun die Verdienstes des Journalisten.

„Absolutes Vertrauensverhältnis“

Sein Maulburger Amtskollege sieht das genau so. „Ich kann nach 23 gemeinsamen Jahren nur Positives sagen“, erklärt Jürgen Multner und bezeichnet Harald Pflüger als eine „Konstante“ der Maulburger Kommunalpolitik, der in seiner Arbeit „seriös und zuverlässig“ agierte und durch seine „menschliche“ Art zu überzeugen wusste. Pflüger habe seine Arbeit unaufgeregt, aber auch mit „Herzblut und Vernunft“ erledigt, seine Artikel hätten stets Hand und Fuß gehabt und seien von „enormem Hintergrundwissen“ geprägt gewesen.

„Zwischen uns herrschte ein absolutes Vertrauensverhältnis“, betont Jürgen Multner und fügt bedauernd hinzu: „Harald Pflüger wird uns als Institution fehlen in Maulburg.“

Dass Harald Pflüger einmal eine so lange und erfolgreiche Laufbahn als Journalist einschlagen würde, hat ihm an der Wiege keiner gesungen. Eine Fotoausstellung mit eigenen Bildern war’s, die dem gelernten Kaufmann im Jahr 1980 den Weg zur Zeitung ebnete.

Ein damaliger Redakteur unserer Zeitung, Walter Bronner, fragte den jungen Mann, der offenkundig gute Fotos machte, ob er eventuell auch schreiben könne. Harald Pflüger bejahte, verdiente sich ein paar Monate als freier Mitarbeiter für unsere Zeitung die ersten journalistischen Sporen – und begann am 1. Mai 1980 ein Volontariat in der Redaktion in Lörrach. Dort kümmerte er sich hauptsächlich um Steinen, berichtete aber auch aus den Gemeinden am Hochrhein, im Kandertal, im Rebland und im Wiesental.

Neugierde als berufliche Triebfeder

Er lernte das journalistische Metier zu einer Zeit, als mechanische Schreibmaschine, Schere und Kleber das Handwerkszeug waren und Fotos noch per Handarbeit in der Dunkelkammer entstanden. Von Digitalkameras und Texterfassung am PC bis hin zur elektronischen Seitenproduktion war seinerzeit noch nichts zu ahnen.

1989 wechselte Pflüger nach Schopfheim, wo er seither als verantwortlicher Redakteur und stellvertretender Redaktionsleiter hauptsächlich die Gemeinden Steinen und Maulburg betreute.

Er sei von Natur aus neugierig und wolle den Sachen auf den Grund gehen. So beschreibt Harald Pflüger die „Triebfeder“ seiner journalistischen Arbeit. Zudem gebe ihm der Beruf die Möglichkeit, viele Menschen kennenzulernen. Diese Begegnungen seien für ihn immer sehr „lehrreich“ gewesen, blickt er zurück. Auch deshalb habe er viele Themen aus „Eigenantrieb“ angepackt.

Wichtig sei ihm dabei stets gewesen, „objektiv und sachlich“ zu berichten und darauf zu achten, dass sich die jeweiligen Gesprächspartner in den Artikeln auch wiederfinden.

Im Laufe dieses langen Berufslebens sammelte sich bei Harald Pflüger naturgemäß ein reicher Anekdotenschatz an. Darunter etwa die von der Zirkusreportage, als der Raubtierdompteur für ein gutes Foto den Tiger aus dem Käfig ließ. Oder die Geschichte von der teuersten Cola seines Lebens – die trank Harald Pflüger mit Gunter Sachs bei einer Talkshow in der Bar eines Basler Hotels.

Aber auch die Unwägbarkeiten der Kommunalpolitik lernte der Redakteur am eigenen Leib kennen. Hatte bei einer Bürgermeisterwahl in Steinen der Amtsinhaber als haushoher Favorit doch tatsächlich das Nachsehen gegen einen Kandidaten, den bis kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist kaum einer kannte.

Dank für hervorragende Arbeit

Ein Name wird in Steinen übrigens noch lange mit Harald Pflüger in Verbindung bleiben: Meret Oppenheim. Das Schulzentrum heißt nicht zuletzt deshalb so, weil unser Redakteur einst mit einem Zeitungsbericht auf die weltberühmte Künstlerin aufmerksam machte, die in Steinen aufgewachsen, aber nahezu in Vergessenheit geraten war.

„Sie waren das Aushängeschild unseres Verlags“, würdigte Martin Pförtner, Geschäftsführer des Verlagshauses Jaumann, in einer kleinen Feierstunde in der Redaktion Schopfheim die Verdienste von Harald Pflüger.

In den zurückliegenden 42 Jahren seien die Artikel mit dem Autorenkürzel „hp“ eine „nicht wegzudenkende Informationsquelle“ für die Leser unserer Zeitung gewesen. Pförtner bedankte sich bei Harald Pflüger im Namen des Verlegers Dr. Hansjörg Jaumann und aller Mitarbeiter für die „hervorragende Arbeit“ und wünschte ihm für den bevorstehenden Ruhestand viel Glück und Gesundheit.