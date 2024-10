Steinen: Ein Brunnen im Zeichen des Buchs

Spende ermöglicht den Bau

Gestiftet wurde die Tränke von Marianne und Eberhard Rotzler. Letzterer hatte den Aufruf im Amtsblatt gelesen, in dem die Gemeindeverwaltung einen Spender suchte. Mit der Herstellung des Bauwerks wurde dann Raschendorfer beauftragt. Er stellte der Verwaltung vier Gestaltungsvorschläge vor. Am 5. März entschied der Bau- und Umweltausschuss, die Variante „Erinnerung“ zu realisieren. Mit den Arbeiten konnte nach der Frostperiode begonnen werden. Im Oktober wurde der Brunnen aufgestellt und nach Aushärtung der Versiegelung geprüft, ob er auch funktionstüchtig ist. Die Versiegelung verhindert, dass Wasser in und durch den Stein dringt.

Zentrales Element des Brunnens sind Bücher. Zehn sind in der Mitte aufgestapelt. Aus dem obersten Buch fließt ein Wasserstrahl. Die Einfassung besteht neben breiten Steinplatten aus schlanken, rechteckigen Säulen, die in Buchform ausgestaltet sind. Thomas Raschendorfer schreibt in der Variantenvorstellung: „Die zahlreichen steinernen Bücher sollen symbolisch dafür stehen, dass wir durch unser Bemühen die Erinnerungen und Geschichten jedes Einzelnen gegen den Fluß der Zeit vor der Vergessenheit bewahren.“ Am Brunnen ist der Spruch „Jeder Mensch erzählt eine Geschichte. Es ist an uns sie zu bewahren“ eingraviert.