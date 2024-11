Ein „Roter Elefant“ für den Bürgermeister: Im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Köchlin Kita in Steinen, konnten Besucher eine Elefantenskulptur ersteigern. Passend zum Jahresthema „Gemeinsam sind wir bunt“ haben die Kinder mit ihren Erzieherinnen einen Elefanten aus Pappmaschee geschaffen. Bunte Handabdrücke, der am Werk beteiligten Kinder, zieren den roten Elefanten. Damit die Kinder das schöne Tier auch weiterhin „besuchen“ können, hat Bürgermeister Braun den roten Elefanten, privat für 300 Euro, ersteigert. Der Erlös kommt dem Förderverein der Kita zu Gute, der damit wieder etwas Schönes für die Kinder finanzieren kann. In der nächsten Zeit verweilt der „Rote Elefant“ beim Eingang des Bürgerbüros.