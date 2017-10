Steinen „Ein Grabstein für zwei Engel“

00:50 Bericht: Knapp zwei Dutzend Syrer verlassen freiwillig Deutschland

Berlin - Trotz der prekären Sicherheitslage in weiten Teilen Syriens haben einem Zeitungsbericht zufolge auch syrische Flüchtlinge die staatlichen Rückkehrerprogramme genutzt, um Deutschland zu verlassen. Bis Ende August seien 22 Anträge von Syrern auf eine geförderte freiwillige Rückkehr bewilligt worden, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Elf dieser Flüchtlinge wollten zunächst in den Irak, weil eine Förderung von Reisen direkt nach Syrien noch nicht möglich sei.

00:46 "Bild": Ein Fünftel mehr Fahrverbote für Verkehrssünder

Berlin - Im vergangenen Jahr sind 20 Prozent mehr Fahrverbote gegen Verkehrssünder verhängt worden als 2015. Das berichtet die "Bild"-Zeitung, die sich dabei auf Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes bezieht. 2016 sprachen Gerichte und Behörden demnach mehr als 450 000 Fahrverbote aus - im Vorjahr seien es gut 376 000 gewesen. Vier von fünf der so bestraften Verkehrssünder seien Männer, die meisten davon im Alter zwischen 25 und 44 Jahren. Ein Grund für die Zunahme der Fahrverbote, die in der Regel einen bis drei Monate dauern, wurde nicht genannt.

00:16 Trump erhöht den Druck auf den Iran

Washington - US-Präsident Donald Trump hat mit einem verbalen Rundumschlag gegen den Iran den Druck auf die Regierung in Teheran erhöht. Er erkannte ausdrücklich nicht an, dass der Iran das Atomabkommen einhält, das das Land 2015 mit den Mitgliedern des Weltsicherheitsrates und Deutschland erzielt hatte, sah aber von einem US-Rückzug aus dem Deal ab. Der US-Präsident forderte den US-Kongress auf, einen schärferen gesetzlichen Rahmen als bisher zu erlassen und kündigte weitere Sanktionen an. Der Iran selbst will sich von Trump nicht aus dem Abkommen drängen lassen.