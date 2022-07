Steinen Ein Leben in 18 Bänden erzählt

Einmal habe sich ein Herr bei ihm gemeldet, erzählt der Autor. In einer Mail habe er Römer geschrieben, er lebe in Colorado in den Vereinigten Staaten und sei auf seine Bücher gestoßen. Der Amerikaner, dessen Wurzeln auch in Manfred Römers Heimat liegen, habe sich an ihn gewandt, weil er wissen wollte, wie seine Familie in der Heimat an der Mosel gelebt hatte, bevor sie nach Amerika ausgewandert ist. Die Mail kam für Römer sehr überraschend. „Ich vermute, dass es in Colorado einen deutschen Verein gibt, in dem sich Verwandte und die Mitglieder austauschen“, sagt Römer. So werde der Mann wohl auf ihn aufmerksam geworden sein. Römer vermutet sogar, dass mit ihm ein entferntes Verwandtschaftsverhältnis besteht, aber das könne er nicht ohne Weiteres bestätigen. Er habe dem Amerikaner seinerseits eine Mail geschrieben und ihm zwei seiner Bücher zugeschickt. Noch warte er auf eine Antwort des Mannes aus Übersee.

Das Leben in Abschnitten festgehalten

Heimatverbunden sei er schon immer gewesen, gibt Römer preis. Seine Bücher beschäftigen sich deshalb vor allem mit Erinnerungen an Kröv, das an einer Moselschleife zwischen Trier und Koblenz liegt. Römer sagt, er schreibe Chroniken. Sein Buch „Eine Kindheit in Kröv“ behandelt seine Erinnerungen an die Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit bis 1948. In „Jugendjahre in Kröv“ schließt Römer an den Vorgänger an und erzählt von der Beendigung seiner Schulzeit bis 1956. Auch weitere Bücher sind im Selbstverlag erschienen, die sein Leben in Abschnitten festhalten. So auch das Buch „Ein Druckerleben“, das seine beruflichen Jahre in der Druckereibranche beleuchtet, als Römer in Betrieben im Südschwarzwald arbeitete.

Mittlerweile hat Römers Fokus sich geändert. In seinen zuletzt erschienenen Büchern reflektiert der Autor das Älterwerden und seine Rolle als Großvater. Der 88-Jährige habe inzwischen acht Enkel und schon zwei Urenkel. Mit diesen beschäftigt er sich in seinem jüngst erschienenen Buch „Leuchttürme – Das Glück, viele Enkel zu haben“. Für Römer war es eine Herzensangelegenheit, dieses kleine Werk zu schreiben. Dementsprechend ist es auch mit einigen schönen Erinnerungen an die Zeit mit seinen Enkeln gespickt. „Opa zu sein“, hält er fest, „ist anders, als Vater zu sein. Seine Kinder muss man erziehen, seine Enkel muss man nur lieben.“

Die Liebe zu Kröv lässt nicht nach

Römer lebt schon seit mehr als 50 Jahren im Südschwarzwald. Im Jahre 1962 kam er aus Kröv zunächst nach Bad Säckingen, weil er auf eine Anzeige einer örtlichen Druckerei aufmerksam geworden war. Danach sei er zur Druckerei Hornberger nach Schopfheim gewechselt, die zu jener Zeit, erinnert sich Römer, eine Belegschaft von circa 300 Beschäftigten hatte. Auch weitere Stationen in der Schweiz gehörten zu Manfred Römers beruflichem Werdegang als Drucker. Zwar hatte er mittlerweile ein Haus in Steinen gebaut und eine Familie gegründet, doch die Liebe zu Kröv, bekennt Römer, habe nie nachgelassen.