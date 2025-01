Steinen: Ein Minus von gut drei Millionen

Braun hielt es für sinnvoll, ausgearbeitete Projekte in der Schublade vorzuhalten, da Zuschüsse oftmals nach dem Windhundprinzip vergeben würden. Die Sanierung des Rathausgebäudes, respektive ein Neubau, ist so ein Projekt, das nun vorbereitet werden soll. Als weitere größere Hochbaumaßnahmen für die kommenden Jahre stehen eine Skateranlage, die Sanierung der Halle Weitenau sowie der Umbau des Hauses der Sicherheit auf der Wunschliste.

In den Bereich Tiefbau gehören Teile der Realisierung des Baugebiets „Alte Weberei“. Zu den Pflichtaufgaben der Kommune wiederum zählen die Wasserversorgung für das Haus am Stalten sowie der damit in Verbindung stehende Neubau einer Wasserleitung im Bereich Mühlenmatten. Ein Förderantrag für die Maßnahme beim Haus am Stalten wurde abgelehnt, wie bedauert wurde.

Weitere Leitungen sind im Baugebiet „Huttmatt II“ und in Hägelberg geplant. In Endenburg muss die Kanalisation für Regenwasser ausgebaut werden. Sanierungsbedürftig ist zudem das Regenüberlaufbecken in Hägelberg. Hinzu kommen Maßnahmen im Bereich Straßenbau, Notstromaggregate für die Abwasserbeseitigung und einiges mehr.