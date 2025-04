Steinen: Ein „Pilotprojekt“ der Energiewende

Der Bauausschuss hat am Dienstag gegen einen Beschlussvorschlag der Verwaltung votiert. Eine Firma will auf drei Grundstücken am östlichen Rand des geplanten Gewerbegebiets „Bäumlematt“, für das noch kein Aufstellungsbeschluss gefasst wurde, mehrere 20 Fuß große Speichercontainer mit Batteriemodulen aufstellen. Die Grundstücke, die gegenüber des Föhribuckwegs 1 liegen, sind in Privatbesitz. Sie werden derzeit als Lagerfläche genutzt, was allerdings untersagt ist. Patrick Riesterer (Bauamt) sagte: „Wir müssen an die Erschließung des Baugebietes denken. Da spielen die drei Grundstücke eine Rolle.“