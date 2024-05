Berichte

Laut Geschäftsbericht war das Jahr 2023 ein ruhiges Sportjahr. Der Verein beteiligte sich am Dorffest und bei einem Ehrungsfest würdigte der Verein 136 Mitglieder. Mit Unterstützung der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg nahm der Verein an einer Spendenaktion teil, dazu sammelt er für eine Rollrutsche 650 Euro. Die langjährige Übungsleiterin Gisela Wilms verabschiedete die Vorsitzende mit einem Geschenk und unter langem Beifall. Ulla Sutter vom Ältestenrat hielt die Laudatio, so war Wilms 50 Jahre für den Turnverein tätig, im Geräteturnen, im Kleinkinderbereich und beim Erwachsenenturnen. Die Mitglieder entlasteten Vorstand und Kassierer.

Wahlen

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder Silva Sauer (Vorsitzende des sportlichen Bereichs), Lisa Schneider-Apfel (Vorsitzende), Tanja Tautz (Mitgliederverwaltung), Katja Eckert (Schriftführerin), Klaus Belz, Ulla Sutter, (Ältestenräte) im Amt.