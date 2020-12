Steinen Ein Stück Lebensqualität

Das Angebot auf dem Wochenmarkt sei sehr vielseitig, bestätigt dann auch Andre Bülow, Steinener Kunde jeden Samstag. Der Mund-Nasenschutz sei keine Einschränkung und auch das Abstandsgebot nicht, betont Bülow. Denn schließlich sei auch trotzdem das Gespräch mit den Anbietern und den anderen Kunden möglich. Diese Gespräche, so Bülow, tragen viel zum Flair des Steinener Wochenmarkts bei.

Das sieht auch Irmi Wick so. „Die Leute haben seit Corona noch mehr als vorher das Gespräch mit uns gesucht. Da gab es einen regen Gedankenaustausch zu vielem, nicht nur zu Corona und dem Drumherum“, sagt die Marktfrau. Und findet es gut, dass es in Steinen im Gegensatz zu anderen Wochenmärkten keinerlei Diskussion um die Maskenpflicht und das Abstandsgebot gibt.

Übrigens: Schon seit 418 Jahren hat Steinen Marktrecht. Damals ein Dorf mit rund 200 Einwohnern, erhielt die Gemeinde an der Wiese im Jahr 1602 das Marktrecht verliehen. Damit erhielt Steinen so etwas wie eine Zentrumsfunktion in diesem Teil des Wiesentals. Der Marktplatz befand sich bald am heutigen Standort, und die gute Absatzsituation, die die Bauern auf dem Steinener Markt vorfanden, trug mit dazu bei, dass das Dorf 1766 sogar das Recht erhielt, zusätzlich zum Wochenmarkt noch zwei Vieh- und Krämermärkte abzuhalten.

Als Steinen durch die Ansiedlung der Textilfabriken in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts um über 600 Einwohner wuchs, wurde 1836 die Genehmigung zu zwei Wochenmarkt-Tagen am Dienstag und Freitag erteilt. 1860 wurde der Marktplatz mit 32 steinernen Pfosten begrenzt, und vier Jahre später wurde am Kanal ein überdachter Waschplatz angelegt. Gleichzeitig wurde als infrastrukturelle Verbesserung für die Marktbeschicker eine kleine Markthalle erstellt, die vor Regen und Kälte schützte.

Im Ersten Weltkrieg dann endete die Tradition der Wochenmarkt-Tage in Steinen, bis sie unter Bürgermeister Johannes Pflüger 1974 wiederbelebt wurde. Die beiden Wochenmarkt-Tage Mittwoch und Samstag sind seither ein Stück nicht mehr wegzudenkender Lebensqualität. Und natürlich ist der florierende Wochenmarkt Zeichen für ein lebendiges Dorf. Am Mittwoch auch, vor allem aber am Samstag, wenn die Familien gemeinsam zum Einkauf ins Dorfzentrum gehen, wird das kommunikative Element des Wochenmarkts geschätzt und gepflegt – seit geraumer Zeit auch mit den bekannten Corona-Auflagen.