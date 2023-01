Steinen „Ein Ton in blauer Luft“ erklingt in Grundschule

Für Alte Musik nach Basel

Liudmyla Polova wurde in Kiew in der Ukraine geboren. Sie schloss ihr Studium an der Musik-Akademie in Kiew ab und war dort als Korrepetitorin und Kammermusikerin tätig. Ihr Interesse für historische Aufführungspraxis führte sie an die Schola Cantorum Basiliensis, wo sie die Masterstudiengänge für historisches Klavier (Hammerklavier) und Kammermusik absolvierte.

Kooperation

In der Schweiz unterrichtet sie seit 2011 an der Musikschule Allschwil, wo sie auch als Korrepetitorin tätig ist. Zudem leitet sie seit 2014 eine Klavierklasse an der Musikschule Riehen.

Veranstalter der Konzertreihe sind der Verein Kunst und Kultur in Steinen sowie die Musikschule Mittleres Wiesental.

Karten gibt es nur an der Konzertkasse ab 16.30 Uhr. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder ab zehn Jahren zahlen sechs Euro.

Weitere Informationen: www.kunstundkultur-steinen.de