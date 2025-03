Unbekannte schlugen zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, eine Plexiglasscheibe eines Rolltors ein, um in das Feuerwehrgerätehaus im Wiesentalweg zu gelangen. Zuvor versuchten sie, eine Tür aufzuhebeln, was offensichtlich nicht gelang. An einem Löschfahrzeug wurden wohl die technischen Gerätschaften Täterschaft in Augenschein genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 6000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 / 970 250, sucht Zeugen, welche im Bereich des Wiesentalwegs/Kreisstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde auch versucht, in das Feuerwehrgerätehaus in Zell-Atzenbach einzubrechen.