Spieldorf in Steinen-Schlächtenhaus Zur Abkühlung geht es in den Höllbach

Angeleitet werden die überwiegend älteren Kinder von den Spieldorf-Betreuern. Sie haben auch Sonnensegel und sogar Hängematten auf ihrem Bauplan stehen und werden regelmäßig mit Getränken versorgt. In der Hängematte macht es sich derweil die kleine Laura aus Steinen gemütlich – andere kleinere Mädchen und Jungen halten sich im Schatten des Baumbestandes am Höllbach oder in dessen noch einigermaßen kühlem Wasser auf und bauen, um auch wirklich Platz zur Abkühlung zu haben, Staustellen ins Bachbett.

Backen statt Grillen wegen Brandgefahr

Unweit davon und ebenfalls im Schatten befindet sich das große Zelt, das als Aufenthalts- und Rückzugsbereich für die Betreuer dient und in der Mittagszeit für alle Spieldorf-Bewohner als Essensplatz. Nächste Woche, sagt Helmut Kolibaba, wird im großen Lehmofen auch gebacken, der inmitten des Dorfplatzes platziert wird. Auf Grillen wie in vergangenen Jahren verzichtet man sowohl im eigentlichen Spieldorf wie auch auf der anderen Seite des Höllbachs im Betreuer-Zeltlager. Hitze und Brandgefahr nennt Kolibaba als Gründe dafür.

Im Betreuer-Zeltlager übernachten die 19 jungen und junggebliebenen Leute, die mit Helmut Kolibaba zusammen das Team der „Animateure“ bilden. Die Kinder selbst werden per Shuttle am Vormittag in Steinen abgeholt und an den Höllbach gefahren und am frühen Abend wieder abgeholt. Für das Spieldorf 2022 haben sich die Kinder auch wieder eine Währung geschaffen. „Quallen“ dienen ab Freitag dazu, sich im Gasthaus oder Laden mit dem Gewünschten einzudecken.

Großes Abschlussfest mit den Eltern

Kommende Woche, erzählt der Jugendreferent, wird es nach den vielen Arbeitsstunden richtig spielerisch zugehen im Spieldorf. Spielen und Basteln, Schnitzen, aber auch gemeinsames Kochen werdn in der zweiten Spieldorfwoche im Vordergrund stehen. Und am Freitag, 12. August, werden die Eltern, Geschwister und Großeltern zum Abschlussfest eingeladen. Auch Bürgermeister Gunther Braun hat sein Kommen angekündigt.

Übrigens: Schon nach wenigen Tagen bleibt dem Team von Helmut Kolibaba die durchaus erfreuliche Erkenntnis, dass auch in den Zeiten von Handy und Playstation gemeinsames Spielen draußen Spaß und Freude bereitet, vor allem dann, wenn das Spiel von kreativen, engagierten jungen Leuten begleitet wird.