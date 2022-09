Steinen Eine breite Basis an Unterstützern

Mut und Entschlossenheit beweise Lisa Schweizer auch durch die Tatsache, dass sie die Schulleitung in nicht einfachen, sondern sehr herausfordernden Zeiten übernehme.

Dabei ging Mugrauer auf die „neue Normalität“ in Sachen Corona, aber auch die Auswirkungen von Klima-, Energie- und Ukraine-Krise sowie die anstehende Digitalisierung der Grundschularbeit ein. All das erfordere Anstrengungen auch hinsichtlich der Unterrichtsthematik und -qualität.

Feedback gebe es sicher sofort, denn Grundschulkinder seien spontan, direkt und ehrlich, was die Beurteilung dessen angeht, was sie an der Schule erfahren. Er sei sich sicher, dass die „Rektorin mit Herzblut“ auch diese Signale erkenne und in ihre Arbeit mit dem fünfköpfigen Team einfließen lasse.

Die beiden Bürgermeister Braun und Schönbett sowie Ortsvorsteherin Ulrike Mölbert schlugen in dieselbe Kerbe, bezeichneten es als hoch erfreulich, dass Schweizer Verantwortung übernehme und sich auch durch die Tatsache, dass eine ländliche Bildungseinrichtung an gleich zwei Standorten gleichzeitig zu leiten ist, nicht habe abschrecken lassen.

Christa Schmieder-Wenzel sprach für das Kindergarten-Team, das im selben Gebäude in Weitenau daheim ist. „Kurze Beine, kurze Wege“ könne man als ein Motto der pädagogischen Arbeit besonders in Weitenau, aber auch in Wieslet, wo der Kindergarten ebenfalls ganz nahe bei der Schule untergebracht ist, weiterhin gewährleisten.

Derzeit 81 Kinder in der Einrichtung

Darin sicher war sich in seiner in gereimter Form vorgetragenen Ansprache auch Schweizers Vorgänger Joachim Veit, der mehr als 30 Jahre lang Rektor der Schule war. Alle Redner übergaben individuelle Präsente an die neue Rektorin, die in Hausen im Wiesental wohnt und seit fünf Jahren an der Grundschule tätig ist. Sie dankte den Gästen für die motivierenden Ansprachen. Nach einem musikalischen „Präsent“ des Kollegiums gab es noch Gelegenheit zum Gedankenaustausch.

Im Sommer vorigen Jahres war Veit in den Ruhestand gegangen. Die Rektoren-Stelle wurde kommissarisch besetzt. Derzeit werden an der Schule 81 Jungen und Mädchen aus den Orten Weitenau, Schlächtenhaus, Hofen und Endenburg sowie Wieslet, Eichholz und Henschenberg unterrichtet.