Steinen Eine feste Größe in der Politik und in der Bütt

Geboren wurde Klaus Traxel am 1. Juli 1941 in Ludwigshafen am Rhein. In den letzten Kriegstagen lebte er einige Zeit bei den Großeltern in Franken. Bei einem Krankenhausaufenthalt in Würzburg erlebte Traxel einen verheerenden Fliegerangriff, an den er sich noch immer erinnert. Zurück in Ludwigshafen, ging er dort zur Schule und begann 1955 eine Lehre als Modellbauer. Zuerst in Ludwigshafen, später in Frankfurt, war er in diesem Beruf tätig. 1966 kam Klaus Traxel nach Basel, weil sein Frankfurter Unternehmen bei einem Basler Chemiekonzern Aufträge hatte. Traxel fand in Steinen Unterkunft, lernte dort als geselliger Mensch die „Löwen“-Wirtstochter Gerda Sütterlin kennen und lieben.

1970 wurde geheiratet. Schon vorher war es für Traxel klar, dass er nicht mehr weg wollte aus dem Dreiländereck und aus Steinen. In Basel bildete er sich weiter, machte sein eidgenössisches Diplom als Konstrukteur und im kaufmännischen Bereich und war bis zur Pensionierung 2004 in verantwortlicher Position im Chemieanlagenbau in Basel tätig.