Bewunderung

Lohse ist in Steinen auf einem landwirtschaftlichen Hof groß geworden. Obst und Gemüse baue ihr Vater an. Schon früh wusste sie, was sie werden wollte. Den Prozess der Geburt habe sie schon bei den Tieren, den eigenen Kaninchen, bewundert, erzählt sie. Im Ortenau Klinikum Offenburg und an der Hebammenschule in Lahr hat sie ihre Ausbildung durchlaufen.

Lohse ist derzeit Dienstbeleghebamme in Müllheim in der Klinik und arbeitet nebenher freiberuflich. An die 200 Geburten hat sie bereits miterlebt. Insgesamt 30 Hebammen arbeiten im Landkreis. Sie kümmern sich um Frauen vor und nach der Entbindung und sind in der Klinik mit dabei.